الرئيس الإيراني يستبعد عقد لقاء مع بايدن خلال تواجده في نيويورك

استبعد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال مشاركته في أعمال الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) عن رئيسي في تصريحات أدلى بها لشبكة "سي بي إس نيوز" أن "لقاءً مع جو بايدن لن يحصل. مضيفا: "لا أعتقد أن مثل هذا اللقاء سيحصل، إذ لا أرى جدوى لا من اللقاء ولا من التفاوض".

وردا على سؤال حول رأيه ان كان هنالك فارق بين إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وإدارة بايدن؟ قال رئيسي: "الحكومة الجديدة في أمريكا تدعي أنها مختلفة عن إدارة ترامب، لكننا لم نشهد أي تغيير في الممارسة.