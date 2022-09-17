بلومبرج: أردوغان يسعى للحصول على مساعدة روسية لاقتصاد تركيا المضطرب

يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى توطيد علاقاته المالية بشكل أوثق مع روسيا، في الوقت الذي يحاول فيه تحقيق الاستقرار في اقتصاد مضطرب قبل الانتخابات التي ستُجرى العام المقبل، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة، نقلا عن مسؤولين أتراك.

وقال العديد من المسؤولين الأتراك الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم على خلفية مناقشة مثل تلك المعلومات الحساسة، إنه من بين أهداف أردوغان، كان حصوله على خصومات في الأسعار ودفع قيمة وارداته من الطاقة بالليرة التركية.

ومن المتوقع أن تتجاوز فاتورة الغاز الطبيعي في تركيا 50 مليار دولار هذا العام، وروسيا هي أكبر مورد للطاقة فيها.

وحسبما قال مسؤولون أتراك كبار على دراية مباشرة بالأمر، فإن أردوغان سيسعى خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوزبكستان اليوم الجمعة، إلى الحصول على خصم بنسبة 25% على الغاز الطبيعي والاتفاق على قيام تركيا بدفع جزء من فاتورتها بالليرة.