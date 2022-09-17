 السعودية تحيل أكثر من 36 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية تميهدا لترحيلهم - بوابة الشروق
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السعودية تحيل أكثر من 36 ألف مخالف لبعثاتهم الدبلوماسية تميهدا لترحيلهم

(د ب أ)
نشر في: السبت 17 سبتمبر 2022 - 7:46 م | آخر تحديث: السبت 17 سبتمبر 2022 - 7:46 م
أعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم السبت ضبط أكثر من 16 ألف مخالف للأنظمة خلال أسبوع مشيرة إلى إحالة 36385 مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر لترحيلهم إلى بلدانهم.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية في بيان لها اليوم السبت "أن الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في المملكة خلال الفترة من 8 حتى 19 أيلول/ سبتمبر الحالي أسفرت عن ضبط 16606 مخالفين، منهم 9895 مخالفًا لنظام الإقامة، و4422 مخالفًا لنظام أمن الحدود، و2289 مخالفًا لنظام العمل"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة 362 شخصًا، 35% منهم يمنيو الجنسية، و60% إثيوبيو الجنسية، و5% جنسيات أخرى، كما تم ضبط 19 شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

فيما تم ضبط 18 متورطاً في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

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