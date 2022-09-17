تشييع جنازة طفل دهسته سيارة وحطمت محل بقالة على طريق جمصة بالدقهلية

شيع أهالي قرية "الدمايرة" مركز بلقاس في محافظة الدقهلية، جنازة طفل لقي مصرعه بعد أن ‏دهسته سيارة ملاكي ودخلت إلى محل بقالة من شدة سرعتها، على طريق "المنصورة- جمصة" الدولي ‏بمحافظة الدقهلية.

وصلت جثة الطفل "محمد علي العيسوي"، 11 سنة، بالصف الخامس الابتدائي، من قرية ‏الدمايرة مركز بلقاس، إلى مسجد القرية، بعد أن صرحت النيابة العامة بدفن الجثة، وتسلمته أسرته لتشييعه ‏إلى مثواه الأخير، بعد أن أدوا صلاة الجنازة عليه.‏

وقال أحد شهود الواقعة، إن الطفل كان يسير في طريقه على ‏طريق جمصة الدولي، وجاءت سيارة مسرعة فصدمته من الخلف، ودخلت على محل بقالة فحطمت أجزاء ‏منه، وتوفي الطفل في الحال، وتجمع المئات من أهالي القرية في حالة من الحزن الشديد بعد وقوع ‏الحادث.‏

كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق ‏جمصة الدولي؛ مما تسبب في مصرع طفل، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى بلقاس ‏المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

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تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وتسليمها لذويها.‏