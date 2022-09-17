تشييع جنازة طفل دهسته سيارة وحطمت محل بقالة على طريق جمصة بالدقهلية

شيع أهالي قرية "الدمايرة" مركز بلقاس في محافظة الدقهلية، جنازة طفل لقي مصرعه بعد أن دهسته سيارة ملاكي ودخلت إلى محل بقالة من شدة سرعتها، على طريق "المنصورة- جمصة" الدولي بمحافظة الدقهلية.
وصلت جثة الطفل "محمد علي العيسوي"، 11 سنة، بالصف الخامس الابتدائي، من قرية الدمايرة مركز بلقاس، إلى مسجد القرية، بعد أن صرحت النيابة العامة بدفن الجثة، وتسلمته أسرته لتشييعه إلى مثواه الأخير، بعد أن أدوا صلاة الجنازة عليه.
وقال أحد شهود الواقعة، إن الطفل كان يسير في طريقه على طريق جمصة الدولي، وجاءت سيارة مسرعة فصدمته من الخلف، ودخلت على محل بقالة فحطمت أجزاء منه، وتوفي الطفل في الحال، وتجمع المئات من أهالي القرية في حالة من الحزن الشديد بعد وقوع الحادث.
كان اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بلقاس، بورود إشارة من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم على طريق جمصة الدولي؛ مما تسبب في مصرع طفل، ونقلته سيارة إسعاف إلى مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة.
تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة وتسليمها لذويها.