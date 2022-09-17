افتتح وزيرا السياحة والآثار أحمد عيسي، والتنمية المحلية اللواء هشام آمنة، محافظ القاهرة اللواء خالد عبدالعال، اليوم السبت، شجرة السيدة العزراء مريم إحدى نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة، بعد الانتهاء من مشروع تطويرها وترميمها ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين.



وقال عبدالعال، إن مسار العائلة المقدسة من المشروعات القومية التي بذلت فيها الدولة جهدًا كبيرًا ليصبح مشروعا سياحيًا ودينيًا يجذب ملايين السياح من كل دول العالم خاصة وأن مصر تنفرد بهذا المسار.



وأوضح أن شجرة العذراء مريم من أبرز نقاط مسار العائلة المقدسة وتعرف باسم الشجرة المباركة، حيث استظلت بها مريم العذراء وابنها السيد المسيح عليهما السلام.



وأشار محافظ القاهرة، في بيان، إلى أن عملية التطوير الذي قامت بها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة شملت عمل مشروع لمعالجة مشكلة الصرف الصحي بشارع المطراوي ومنطقة شجرة مريم بتكلفة ٧٠ مليون جنيه، وتطوير المظهر الحضاري والهوية البصرية للمكان، ورفع كفاءة المنطقة المحيطة به، وطلاء جميع العقارات المطلة على المزار.



وأضاف محافظ القاهرة أنه تم عمل صيانة وترميم ورصف المنطقة المحيطة بشجرة مريم وشارع المطراوي المؤدي إلى الشجرة، وطلاء واجهات العقارات المحيطة بها وتغيير أعمدة الإنارة، وتوحيد شكل اللافتات أعلى المحال بمنطقة الشجرة، والتنسيق مع أصحاب المحلات لفتح أنشطة تخدم المزار، كما تم تطوير ورفع كفاءة الحديقة الأمامية بمنطقة الشجرة بالتنسيق مع هيئة الآثار، إضافة إلى رفع كفاءة النظافة بالمنطقة وعمل حملات توعية للسكان بأهمية الموقع بالتنسيق مع المجتمع المدني للحفاظ عليها.





