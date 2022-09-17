 ولي العهد السعودي يهنئ ويليام بمناسبة إعلانه أميرا لويلز في بريطانيا - بوابة الشروق
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ولي العهد السعودي يهنئ ويليام بمناسبة إعلانه أميرا لويلز في بريطانيا

الرياض - د ب أ
نشر في: السبت 17 سبتمبر 2022 - 10:03 ص | آخر تحديث: السبت 17 سبتمبر 2022 - 10:03 ص

هنأ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم السبت، الأمير ويليام بمناسبة تعيينه أميراً لويلز.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" اليوم، أن "ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، نائب رئيس مجلس الوزراء، بعث برقية تهنئة، الى الأمير ويليام، بمناسبة إعلان الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية، تعيين سموه أميراً لويلز".

وأعرب ولي العهد السعودي " عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للأمير ويليام، متمنياً له موفور الصحة والسعادة وللمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية الصديقة المزيد من التقدم والرقي".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قدم تعازيه للملك تشارلز الثالث بوفاة الملكة إليزابيث الثانية، وهنأه بمناسبة توليه العرش، وذلك في اتصال هاتفي يوم الخميس.


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