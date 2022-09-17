قرغيزستان: نقل 67 جريحا إلى المستشفى الوطني في بيشكيك من منطقة النزاع الحدودي

قالت السلطات في قرغيزستان، اليوم السبت، أنه تم نقل 67 من المصابين في اشتباكات حدودية مع طاجيكستان إلى المستشفى الوطني في بيشكيك.

وقال رئيس المستشفى توكتوباي ماناييف - لوكالة (أكي بريس) القرغيزية - إنه تم نقل 27 جريحا إلى المستشفى خلال الساعتين الماضيتين فقط، موضحا أن جميعهم تقريبا مصابين بطلقات نارية.

من جانبه، قال أمين مجلس الأمن في قرغيزستان، مارات إيمانكولوف، إنه لم يتسن حتى الآن تأكيد عدد القتلى نتيجة الاشتباكات في منطقة الصراع الحدودية.

وتابع أن هناك جثث مجهولة الهوية.

وقال "لم يكن بالإمكان الوصول إلى مناطق الاشتباكات العنيفة. هناك جرحى وربما قتلى هناك. يجري التحقق من المعلومات. من الصعب للغاية قول أي شيء الآن".

يشار إلى انه حتى الساعات الأولى من صباح اليوم ، تم تسجيل مقتل 24 مواطنا من قيرغيزستان نتيجة الاشتباكات على الحدود.