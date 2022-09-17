حاكم الشارقة يؤكد القيم الوسطية المبنية على احترام الأديان والتسامح

أكد الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقةن اليوم السبت، أهمية القيم الوسطية المبنية على احترام الأديان والتسامح المنبثق من قيمة الإنسانية.

جاء ذلك خلال استقبال الشيخ القاسمي صباح اليوم في قصر البديع مسؤولي الكنيسة الكاثوليكية، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

وطبقا للوكالة، "تبادل الجانبان الأحاديث حول عدد من المجالات المشتركة والموضوعات المعنية بترسيخ القيم الإنسانية التي تعزز من العيش الكريم لكافة الأطياف وأتباع الديانات المتنوعة، والابتعاد عن الفكر المتطرف".

وقدم الأسقف باول هندر الشكر والتقدير لحاكم الشارقة وذلك على كل الدعم الذي تلقاه خلال فترة عمله لدى الكنيسة الكاثوليكية في دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وفي الشارقة بشكل خاص.

وتمنى حاكم الشارقة للأسقف باولو مرينيلي، الذي عين خلفاً للأسقف باول هندر، التوفيق في أداء مهامه وتعزيز المسيرة الممتدة في التسامح الديني والمشاركة الفاعلة لكافة الفئات والأطياف.