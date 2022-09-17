 أحفاد ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية يحرسون نعشها قبل الجنازة الرسمية - بوابة الشروق
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أحفاد ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية يحرسون نعشها قبل الجنازة الرسمية

لندن - د ب أ
نشر في: السبت 17 سبتمبر 2022 - 10:08 ص | آخر تحديث: السبت 17 سبتمبر 2022 - 10:08 ص

يعتزم أحفاد ملكة بريطانيا الراحلة، اليزابيث الثانية، أن يقفوا حراسا حول نعشها، في لندن اليوم السبت، بعد ساعات من إقامة آبائهم صلاة ليلية مؤثرة في قصر "وستمنستر".

تجدر الإشارة إلى أن دوق "ساسكس"، سينضم إلى شقيقه، أمير ويلز، مرتديا الزي الرسمي حول النعش، في "قاعة وستمنستر"، قبل الجنازة الرسمية للملكة بعد غد الاثنين، حسب وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" اليوم السبت.

كان هاري، الذي شاهد هذا العمل على خط المواجهة، خلال جولتين من الخدمة في أفغانستان، قد حُرم سابقا من فرصة ارتداء زيه العسكري، بينما كان يبكي علانية، نظرا لأنه لم يعد أحد أفراد الأسرة المالكة.

لكن مصادر ملكية تقول، إن الملك قرر أن يرتدي أصغر أبنائه الزي الرسمي للصلاة الليلية، قائلة إنه سيقف عند نهاية النعش، مع ويليام في المقدمة.


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