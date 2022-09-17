الشرطة البريطانية تتهم شابا بالتحرش بسيدتين أثناء توديع نعش الملكة إليزابيث

قالت شرطة لندن إنها وجهت تهمتين متعلقتين باعتداءات جنسية لشاب بعد أن أبلغت سيدتان عن تعرضهما للاعتداء في حديقة يصطف بها الناس في طابور الراغبين في إلقاء نظرة الوداع على نعش الملكة إليزابيث.



وقالت شرطة العاصمة إن أديو أديشين (19 عاما) الذي مثل أمام محكمة وستمنستر الجزئية، اليوم الجمعة، وجهت إليه أيضا تهمتان تتعلقان بعصيان أمر منع الأذى الجنسي، وفقا لموقع سكاي نيوز عربية الإخباري.



وقال نائب مساعد قائد الشرطة ستيوارت كوندي في بيان "مثلما رأى الواقفون في الطابور، كان الضباط على أهبة الاستعداد للتحرك على الفور واعتقال الرجل".



وأضاف "أفراد وضباط الشرطة في لندن موجودون بطول الطابور لمساعدة ودعم الواقفين بانتظار توديع صاحبة الجلالة".



ووقف عشرات الآلاف في الطابور في لندن على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وتحمل بعضهم مشقة الانتظار طوال الليل، لتوديع الملكة التي سيبقى جثمانها في قاعة وستمنستر بالبرلمان حتى يوم الاثنين.