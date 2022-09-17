ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية، اليوم السبت، أن مئات الآلاف من الأشخاص تجمعوا خارج مقر قوة الشرطة الإقليمية المسؤولة عن الشرطة في معظم لندن "نيو سكوتلاند يارد"؛ احتجاجا على مقتل شاب أسود بعيار ناري أطلقه شرطي جنوب البلاد.

وأوضحت الصحيفة - عبر موقعها الإلكتروني - أن ذلك التجمع يعد واحدا من العديد من الاحتجاجات التي تجري في المملكة المتحدة في مناطق مثل مانشستر وكوفنتري وساوثامبتون كجزء من يوم العمل الوطني، الذي نظمته حملة العدالة من أجل كريس كابا.

وقتل كريس كابا البالغ 24 سنة داخل سيارته بعيار ناري أطلقه شرطي مطلع الشهر الجاري جنوب غرب لندن فيما كانت تلاحقه دورية.

ويجرى التحقيق من قبل المكتب المستقل لمراقبة سلوك الشرطة البريطانية، فيما حدث 5 سبتمبر الجاري على أن يتم معرفة السبب وإذا كان العرق عاملا.

بدورها، انتقدت النائبة البريطانية آدي بيل ريبيرو، إطلاق النار على كابا، قائلة "في أي مهنة أخرى، إذا فعلت شيئا أنهى حياة شخص ما فسيتم إيقافك على الفور".

وأضافت النائبة البريطانية أن عائلة كابا لا ترغب في شئ سوى العدالة، مشيرة إلى أنهم "لا يريدون رؤية أي اضطرابات لأنهم يفهمون أن هذا النوع من العنف هو ما أنهى حياة ابنهم".