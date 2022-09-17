وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية: ارتفاع إصابات كورونا بين الجنود إلى 274 ألفا و439

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أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، في بيان، اليوم السبت، اكتشاف 465 إصابة جديدة بمرض كوفيد -19 بين جنودها، ليرتفع إجمالي عدد الحالات إلى 274 ألفا و439.

وأوضح البيان أن الحالات الجديدة تشمل 302 من المشاة و72 من سلاح الجو و16 من البحرية و42 من وحدات تحت السيطرة المباشرة لوزارة الدفاع، بحسب وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

وأشار البيان إلى أكثر من 30 إصابة جديدة من مشاة البحرية وحالة من هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة وحالتين من وزارة الدفاع.

من جهة أخرى، بلغ إجمالي حالات الإصابة بكورونا في كوريا الجنوبية 24 مليونا و359 ألفا و702 إصابة، حسبما أعلنت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وأعلنت الوكالة أن حصيلة الوفيات جراء كورنا بلغت 27 ألفا و782 وفاة.