الرئيس التنفيذى للشركة: إتمام دمج 5 شركات فى «المصريين للإسكان» نوفمبر المقبل

هاشم السيد: تعيين بنك استثمار لعمل تغطية بحثية مستقلة للكيان الجديد عقب إتمام الدمج

كشف الدكتور هاشم السيد الرئيس التنفيذى لشركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، عن إتمام صفقة دمج 5 شركات تابعة فى شركته، نوفمبر المقبل، موضحا أن الجمعيات العمومية للشركات الست ستُقر الدمج.

يشار إلى أنه من المقرر اندماج شركات إميرالد للاستثمار العقارى، وإيدج للتطوير وإدارة المشروعات، وإميرالد للتطوير وإدارة المشروعات، وأودن للاستثمار والتنمية، وأودن للاستثمار والتسويق العقارى، فى شركة المصريين للإسكان.

وذكر السيد فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق»، أن الجمعيات العمومية للشركة المدمجة والشركات الدامجة ستنعقد مطلع أكتوبر، وستُقر عملية الاندماج، موضحا أن إصدار الأسهم للكيان الجديد سيستغرق نحو 3 أسابيع من تاريخ تصديق الهيئة العامة للرقابة المالية على محاضر الجمعيات بإقرار الدمج.

وذكر السيد أن أساس الاندماج بين الشركات سيكون بالقيمة الدفترية لصافى حقوق الملكية للشركات الدامجة والمندمجة، على أن يكون توزيع رأسمال الجديد للشركة الدامجة بالقيمة السوقية لصافى حقوق الملكية، والمقدرة بـ 2.7 مليار جنيه، وذلك وفقا لتقرير اللجنة المشكلة من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

وأشار السيد إلى عزم شركته بعد إتمام الدمج، تعيين بنك استثمار كبير؛ لعمل تغطية بحثية مستقلة للكيان الجديد.

ولفت الرئيس التنفيذى لشركة المصريين للإسكان إلى عزم الشركة استغلال السيولة المتوافرة بعد صفقة الدمج فى إقامة استثمارات جديدة والسير فى مشروعات قائمة، من بينها إنشاء برج المعادى الفندقى التابع حاليا لشركة إميرالد للتطوير، منوها إلى أنه لا نية لدى الكيان الجديد للتخارج من الأصول.

«ترتكز استراجيتنا على تعظيم الأصول، وقمنا أخيرا باستلام مبان جديدة فى القرية الذكية وتأجيرها لشركات عملاقة من بينها ترانسكوم، وهدفنا أن تصبح المصريين للإسكان كيانا ضخما متميزا فى سوق المال والقطاع العقارى»، أضاف السيد.

يُذكر أن رأسمال شركة المصريين للإسكان بعد الدمج سيصبح 300 مليون جنيه موزع على 3 مليارات سهم، بقيمة اسمية 10 قروش، بدلا من 264 مليونا حاليا موزعة على 1.05 مليار سهم بقيمة 25 قرشا.

وحققت المصريين للإسكان والتنمية والتعمير صافى ربح بلغ 11.53 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية يونيو الماضى، مقابل 14.38 مليون جنيه أرباحا خلال نفس الفترة من العام الماضى، مع الأخذ فى الاعتبار حقوق الأقلية.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجارى إلى 34.96 مليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 34.59 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.