جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من الألماظ والأحجار الكريمة

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي من ضبط محاولة تهريب كمية من الألماظ والأحجار الكريمة بالمخالفة لأحكام القانون.

وذكرت إدارة الجمارك -في بيان اليوم السبت- أنه في أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الشارقة على رحلة طيران الخطوط الجوية لشركة العربية، اشتبه مأمور الجمرك في راكبة مصرية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية، وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها أي أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجابت بالنفي.

وبالعرض على مدير الحركة المشرف على صالة الوصول قام بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكبة فلم يسفر التفتيش عن شيء، وأثناء التفتيش لاحظ مدير الجمرك ارتباك الراكبة الشديد، فقام بتكليف مأمور الجمرك بتفتيش الراكبة ذاتيا فتبين وجود لفة بداخلها 129 جراما يشتبه في أن تكون من الألماظ والأحجار الكريمة مخبأة على جسم الراكبة.

وقرر مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 44 لسنة 2022 ضد الراكبة وتحريز المضبوطات.