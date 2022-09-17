ألقت الشرطة البريطانية، القبض على رجل حاول الوصول إلى نعش الملكة الراحلة إليزابيث الثانية، بقاعة كنيسة وستمنستر وسط لندن، في واقعة أصابت الحضور بالذهول.

وتخطى الرجل طابورا من المعزين الراغبين بتقديم احترامهم للملكة وإلقاء نظرة الوداع، مساء أمس الجمعة، حتى أنه دفع طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات فأسقطها أرضا، في محاولة للوصول إلى النعش، وفق شبكة "روسيا اليوم".

وتصدى الضباط الذين يحرسون النعش للرجل وطرحوه أرضا، لكن يعتقد أنه تمكن من لمس نعش الملكة المغطى بالغطاء الملكي.

وزار مئات الآلاف من المعزين القاعة في اليومين الماضيين، على الرغم من أن أوقات الانتظار امتدت إلى 24 ساعة.

وفي وقت سابق، أعلن قصر باكنجهام، وفاة الملكة إليزابيت الثانية عن عمر ناهز 96 عاما في منزلها الصيفي بالمورال في أبردينشاير.

ومن المتوقع أن تشهد جنازة الملكة يوم الاثنين المقبل، حضور أكثر من 500 شخصية من جميع أنحاء العالم، ما بين شخصية سياسية أو قادة دول أو أشخاص في عائلات ملكية أوروبية وآسيوية، جميعهم سيلقون النظرة الأخيرة على جثمان ملكة بريطانيا الراحلة.