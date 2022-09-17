شاب مغربي يضرم النار في نفسه

أضرم شاب مغربي النار في نفسه، ليصاب بحروق شديدة الخطورة طالت مناطق مختلفة من جسده.



وحسب صحيفة "هسبريس" المحلية، أصيب الشاب الثلاثيني بحروق بليغة، بعدما أقدم على سكب مادة قابلة للاشتغال عليه وأضرم النار في بدنه لأسباب لا تزال مجهولة.



وتبين أن الشاب من مواليد 1986، وينحدر من إقليم سيدي قاسم، شمال غرب البلاد، وأقدم على إضرام النار في جسده في الشارع العام، وبلغت نسبة حروقه نحو 75%.



وتدخل سائق سيارة تزامن مروره مع بداية الواقعة، وأقدم على إخماد النيران المشتعلة بجسد الشاب، مستعينًا بمطفأة الحريق.



وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وجرى نقل الشاب إلى المستشفى لتلقي العلاج.