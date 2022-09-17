أحفاد الملكة إليزابيث يتناوبون حراسة نعشها

قام ثمانية من أحفاد الملكة إليزابيث الثانية بالتناوب على حراسة نعشها.



جاء ذلك بناء على طلب والدهم الملك تشارلز الثالث، حيث ارتدوا جميعا الزي العسكري بما فيهم ولي العرش الأمير ويليام /40/ والأمير هاري / 38 عاما/.



وكان قد سمح للأمير أندرو أيضا بارتداء الزي العسكري، بعد أن كان قد اضطر إلى التخلي عن جميع واجباته الرسمية في العائلة الملكية بعد تورطه في فضيحة إساءة جنسية، لكنه سمح له استثنائيا بارتداء زي– رغم انتقادات وجهت لذلك – ولكن هذا كان سببا للسماح لهاري أيضا بارتداء زي عسكري موحد بصورة استثنائية.



في المقابل ارتدت الحفيدات والأحفاد المتبقون زيا رسميا أسود اللون.



وقف كل من ويليام وهاري عند رأس التابوت ونهايته.



وعلى طول جانبي التابوت الطويلين اصطف أولاد الملكة الأميرة آن وزارا تيندال وبيتر فيليبسن وابنتا الأمير أندرو، بياتريس ويوجيني.



كما حضرت أصغر حفيدات الملكة، السيدة لويز وفيكونت سيفرن ولدا الأمير إدوارد حفل وداع "الجدة" الخاص بهم.



ساد المكان صمت شبه تام خلال حراسة التابوت، على الرغم من أن العديد من البريطانيين تمكنوا من مشاهدة هؤلاء الأحفاد في قاعة ويستمينستر.