نائب الرئيس الصيني يحضر جنازة الملكة إليزابيث الثانية يوم 19 سبتمبر

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يحضر وانج كيشان نائب الرئيس الصيني الممثل الخاص للرئيس شي جينبينج جنازة الملكة إليزابيث الثانية بدعوة من الحكومة البريطانية، والتي ستقام في لندن يوم 19 سبتمبر الجاري، حسبما أعلن ماو نينج المتحدث باسم الخارجية الصينية اليوم السبت.

وأعرب مجموعة من المشرعين البريطانيين، الذين فرضت عليهم الصين عقوبات، عن قلقهم إزاء دعوة الحكومة الصينية لحضور الجنازة.

وقال أحد المشرعين لهيئة الإذاعة البريطانية، إنه يجب إلغاء الدعوة بسبب انتهاكات حقوق الإنسان في معاملة أقلية الإيغور العرقية في إقليم شينجيانج في أقصى غرب الصين.