رئيس قناة السويس: قد نقدم تخفيضات لبعض السفن طبقا للمعطيات في 2023

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن بنسبة 15% خلال عام 2023، ترجع إلى التوقعات باستمرار ارتفاع سعر البترول الخام؛ متجاوزًا 90 دولارًا للبرميل الواحد، إضافة إلى الزيادة الكبيرة في أسعار الغاز الطبيعي.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم»، الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل عبر فضائية «الحياة»، مساء السبت، أن الزيادة ترجع إلى ارتفاع قيم تأجير ناقلات البترول الخام بنسبة زيادة 88% عن متوسط عام 2021، وكذلك ارتفاع قيم تأجير ناقلات الغاز الطبيعي المسال بنسبة زيادة 11% عن متوسط عام 2021.



وأشار إلى أن أسعار نوالين الشحن لمختلف فئات السفن ارتفعت لمستويات قياسية، قائلًا إن الهيئة اتخذت القرار الزيادة الجديدة، بعد دراسة مستفيضة استغرقت أشهر، وقررت الهيئة بناء عليها تطبيق الزيادة في يناير المقبل.



ولفت رئيس الهيئة، إلى إعلان الزيادة الجديدة قبل تطبيقها بـ3 أشهر؛ حتى تستعد الخطوط الملاحية لأية متغيرات، متابعًا: «سياستنا فيها من المرونة ما يسمح بمواءمة الظروف الأخرى، ومن الممكن أن نقدم تخفيضات على بعض أنواع السفن، التي تشهد أنواع التجارة الخاصة بها مشكلة».



وذكر أن تحديد نسب التخفيض لبعض السفن؛ سيكون طبقًا للمعطيات في العام المقبل، مختتمًا: «قناة بنما أقرت زيادة بنسبة 12%، ونحن نعمل في نفس السياق، لدينا من المرونة ما يسمح بأن نتدخل ونتصرف طبقًا للمعطيات، ونسبة 15% مناسبة لكل الخطوط الملاحية».



وأصدرت هيئة قناة السويس، قرارات جديدة بشأن رسوم عبور السفن للقناة المقرر تطبيقها خلال العام الميلادي المقبل 2023.



وأعلن الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة، اليوم السبت، زيادة رسوم العبور لجميع أنواع السفن العابرة للقناة بنسبة 15% خلال عام 2023، فيما تزيد رسوم عبور كلاً من سفن الصب الجاف والسفن السياحية بنسبة 10%، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بداية من شهر يناير مطلع العام المقبل.