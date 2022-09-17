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مصر
فيديو.. زاهي حواس: أتوقع اكتشاف مومياء الملكة نفرتيتي وابنتها شهر أكتوبر المقبل
رئيس الوزراء يترأس اجتماع الجمعية العمومية لصندوق مصر السيادي
وكيل المهندسين: مستعدون للتعاون مع اتحاد المهندسين العرب وكل النقابات العربية
الرئيس السيسي يعزي الملك تشارلز الثالث في وفاة الملكة إليزابيث
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قرار واشنطن برفع حظر الأسلحة عن قبرص يثير مواقف متباينة
السترات الصفراء تتظاهر في 3 مناطق بباريس احتجاجا على غلاء المعيشة
أردوغان: تركيا تسعى للانضمام إلى منظمة شنجهاي للتعاون
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هلال الساحل يضرب موعدا مع بيراميدز ويتأهل لدور الـ 32 بكأس الكونفيدرالية
الزمالك يهزم الترجي في افتتاح مشواره بالبطولة العربية لكرة اليد
مونبلييه يحقق فوزا صعبا أمام ستراسبورج في الدوري الفرنسي
رأي
فن
معركة الدعاية للفوز بمقعد نقيب الموسيقيين تبدأ مبكرا «لا وقت للصمت»
عصام إمام يستنكر شائعات صحة الزعيم: الأيام ستثبت إن مفيش حاجة من دي خالص
ملحم زين ينهي نزاعا قانونيا مع شركة منظمة للحفلات بعد 8 أعوام في المحاكم
نقيب المهن التمثيلية يحسم الجدل حول صحة عادل إمام
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رئيس قناة السويس: قد نقدم تخفيضات لبعض السفن طبقا للمعطيات في 2023
البترول: حقل ظهر حقق لنا الاكتفاء الذاتي من الغاز
رئيس مصلحة سك العملة: لا أزمة في الفكة.. وعملة الـ2 جنيه موجودة في معظم الدول
حوادث وقضايا
جمعا 6 ملايين جنيه من المواطنين.. سقوط نصابي مواقع التواصل الاجتماعي
تأجيل محاكمة 36 متهما بقتل شخص وإصابة آخرين في الغربية
الداخلية تكشف ملابسات فيديو استغاثة مواطن لاعتداء آخرين على والده وعمه بالدقهلية
حبس متهم بالنصب على المواطنين في ملايين الجنيهات بالشرقية
تليفزيون
مصطفى بكري: تقرير هيومان رايتس ووتش عن مصر تحريض لا يستند إلى معلومات حقيقية
الاثنين.. وفاء عامر تكشف أسرار ح