معركة الدعاية للفوز بمقعد نقيب الموسيقيين تبدأ مبكرا «لا وقت للصمت»

عصام إمام يستنكر شائعات صحة الزعيم: الأيام ستثبت إن مفيش حاجة من دي خالص

ملحم زين ينهي نزاعا قانونيا مع شركة منظمة للحفلات بعد 8 أعوام في المحاكم