إزالة 150 تعديا ضمن المرحلة الثانية من الموجة الـ20 ببني سويف

تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، سير العمل في حملات المرحلة الثانية ضمن الموجة الـ20 لإزالة التعديات التي يتم تنفيذها تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب من خلال إزالة التعديات، وفي إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود استرداد أراضي الدولة ومواجهة ظاهرة التعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية والبناء المخالف.

وأوضح محافظ بني سويف "ووفقاُ لتقرير إدارة الأملاك"، أنه تم إزالة 154 حالة تعد بعد مرور الأسبوع الأول من المرحلة الثانية منذ انطلاقها في 10 سبتمبر الجاري، وذلك بواقع (42 تعديا بالبناء على بمساحة 10 آلاف و905م2 أملاك دولة + 112 حالة تعد على 4 أفدنة و16 قيراطا أرض زراعية).

وأكد المحافظ، على مسؤولي الأجهزة التنفيذية، بالالتزام بالجدول الزمني لإزالة التعديات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددا على الأراضي المستردة مع التنسيق بين غرفة العمليات بالمحافظة لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة المستهدفة للتعديات مع إزالة أي معوقات تواجه حملات الإزالة وذلك في ظل تنسيق مستمر بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية والجهات المعنية؛ لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة.

وتجدر الإشارة إلى أن الموجة الحالية من حملات الإزالة، قد بدأت بالمرحلة الأولى خلال أغسطس الماضي، وتم خلالها إزالة أكثر من 460 حالة، فيم يتم حاليا العمل في المرحلة الثانية والتي تجرى في الفترة من 10 إلى 29 سبتمبر الجاري؛ لتختتم بالمرحلة الثالثة والمقرر إجراؤها خلال أكتوبر المقبل.