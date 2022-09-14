الأردن: ارتفاع ضحايا انهيار عمارة سكنية في اللويبدة إلى 14 وفاة

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام الأردنية إنه تم إخلاء آخر جثة من تحت أنقاض عمارة اللويبدة المنهارة، ما يرفع حصيلة الحادث إلى 14 وفاة و10 إصابات.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، اليوم السبت، عن الناطق قوله إن عمليات البحث التي استمرت 84 ساعة، مرت بمراحل صعبة ومتعددة للعثور على جميع المحاصرين بحسب كشف الاستقصاء عن الموجودين داخل العمارة السكنية.

وأكد أنه لم ترد للأمن العام أي بلاغات جديدة عن مفقودين آخرين.

وكان مدَّعي عام عمَّان قرر توقيف ثلاثة أشخاص على ذمة قضية انهيار البناية السكنية، يوم الثلاثاء الماضي.