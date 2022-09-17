تحذير من مقتل 5 مليارات شخص حال اندلاع حرب نووية بين روسيا والناتو

توقع الأستاذ المساعد في جامعة برينستون في الولايات المتحدة الأمريكية، أليكس جليزر، أنه في حالة نشوب حرب نووية بين روسيا وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، سيموت ما يصل إلى 5 مليارات شخص.



وقال الخبير لصحيفة "نيوزويك": "تبادل الضربات النووية سيكون له عواقب وخيمة"، مشيرًا إلى أن "نحو 90 مليون شخص سيموتون في أول ساعتين".



عندها سيواجه المجتمع انهيارًا اقتصاديًا واجتماعيًا، وسيؤدي الشتاء النووي إلى تفاقم الكارثة التي قد تقتل ما يصل إلى 80% من البشرية.



في وقت سابق، صرح الكرملين مرارا وتكرارا بأن روسيا ليس لديها خطط لاستخدام الأسلحة النووية. في الوقت نفسه، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منع اندلاع حرب نووية، حيث لا يمكن أن يكون هناك رابحون فيها.