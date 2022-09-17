الهند ترجح الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي مدعوما بانتعاش في نمو الإيرادات

ذكرت وزارة المالية الهندية في تقرير شهري أنه من المحتمل الحفاظ على الإنفاق الرأسمالي، من قبل الحكومة الهندية، مدعوما "بالانتعاش في نمو الإيرادات" خلال باقي العام المالي.

وأضافت الوزارة في مراجعتها الاقتصادية لشهر أغسطس الماضي، الذي صدر اليوم السبت، أن "الانتعاش الحاد في الاستهلاك الخاص، مدعوما بتحسين مشاعر المستهلكين وزيادة فرص العمل سيحافظ على النمو في الأشهر المقبلة"، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم السبت.

وقال التقرير إن الإنفاق الرأسمالي الحكومي خلال الفترة من أبريل حتى أغسطس الماضيين، وصل إلى 2.3 تريليون روبية(28.8 مليار دولار)، بارتفاع بواقع 35%، عن الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما سيساعد هذا المستوى من الإنفاق على "زيادة " في الاستثمار الخاص، وفقا للحكومة.