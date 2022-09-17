العفو الدولية: نافالني يتعرض لظروف قاسية في سجن روسي

عبرت منظمة العفو الدولية، عن قلقها، اليوم الجمعة، ردا على تقارير صدرت حول ظروف احتجاز قاسية للغاية للمعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقالت مديرة مكتب المنظمة لشرق أوروبا ووسط آسيا، ماري ستروثرز في بيان إن "هذا يتضمن عقوبات قاسية عن جرائم مزعومة، وجهود متكررة لإبعاده عن سجناء آخرين، تردد أنهم غير مسموح لهم بالحديث أو حتى النظر إليه".

وتقضي الشخصية المعارضة الروسية حاليا عقوبة السجن لمدة تسع سنوات لإدانتها بالاحتيال.

وأضافت ستروثرز: "في انتهاك صارخ لحقوقه والقوانين الروسية نفسها، لا يتم السماح لأليكسي نافالني بعقد اجتماعات خاصة مع محاميه.. صحته وعافيته في خطر جسيم... هذا يعادل معاملة وحشية وغير إنسانية أو معاملة مهينة".

وقالت منظمة الحقوق الإنسانية إن نافالني سجين سياسي ويجب الإفراج عنه فورا.

وأضافت أن أولئك المسؤولين عن احتجازه غير القانوني وسوء المعاملة يجب أن يخضعوا للمحاسبة.