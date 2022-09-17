احتدام القتال بين قيرغيزستان وطاجيكستان وأنباء عن وقوع قتلى

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احتدم القتال العنيف في النزاع الحدودي بين جمهوريتي قيرغيزستان وطاجيكستان السوفيتيتين السابقتين في آسيا الوسطى.

وأفاد مجلس الأمن القومي في العاصمة بيشكيك، الجمعة، بأن هناك قتلى في صفوف الجنود والمدنيين على الجانب القيرغيزي.

وأبلغت وزارة الصحة القيرغيزية عن 24 حالة وفاة في وقت متأخر من مساء اليوم الجمعة.

وقال النائب بالبرلمان داستان بيكشيف، إنه لا يمكن استبعاد إعلان حالة الحرب.

ووفقا للسلطات في قيرغيزيا، تم نقل حوالي 120 ألف شخص إلى بر الأمان في منطقة باتكين القرغيزية بالقرب من الحدود.

وأفادت كل من طاجيكستان وقيرغيزستان عن استمرار القتال.

ويوجه كلا الجانبين اللوم للطرف الآخر بشأن تصعيد الموقف هناك.

وعلى هامش قمة شنغهاي للتعاون المنعقدة في أوزبكستان التقى رئيسا البلدين اللذين يقعان في منطقة الجبال العالية، لإجراء محادثات.

ومنذ انهيار الاتحاد السوفيتي قبل أكثر من 30 عامًا كان البلدان على خلاف في نقاط عديدة على امتداد ألف كيلومتر تقريبا تمثل الحدود بينهما.

كما تصاعدت مؤخرا الصراعات التي كانت مشتعلة منذ سنوات في مناطق أخرى من فضاء ما بعد الاتحاد السوفيتي.

وقبل أيام قليلة، هاجمت أذربيجان جارتها أرمينيا في جنوب القوقاز.

ويخشى المراقبون أن تزداد مثل هذه التوترات لأن روسيا، التي تمتلك بالفعل وجودا عسكريا قويا في المنطقة بأكملها، منخرطة حاليا في الحرب ضد أوكرانيا.