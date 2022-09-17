 كين يقود هجوم توتنهام لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي - بوابة الشروق
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كين يقود هجوم توتنهام لمواجهة ليستر سيتي في الدوري الإنجليزي

محمد عاطف
نشر في: السبت 17 سبتمبر 2022 - 5:47 م | آخر تحديث: السبت 17 سبتمبر 2022 - 5:47 م

أعلن الإيطالي أنطونيو كونتي المدير الفني لفريق توتنهام هوتسبير، التشكيل الذي سيخوض مواجهة ليستر سيتي مساء اليوم السبت، في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

ويستضيف فريق توتنهام هوتسبير على ملعبه نظيره ليستر سيتي، في السادسة والنصف من مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء تشكيل توتنهام في مواجهة اليوم كما يلي: 

حراسة المرمى: هوجو لوريس

الدفاع: بن ديفيز - دافينسون سانشيز - كليمون لينجليه

خط الوسط: إيفان بيريسيتش - إيميل هويبيرج - رودريجو بينتانكور - ريان سيسينيون

الهجوم: ريتشارلسون - هاري كين - ديان كولوسيفسكي.

 


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