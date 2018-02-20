البترول: حقل ظهر حقق لنا الاكتفاء الذاتي من الغاز

قال المتحدث باسم وزارة البترول حمدي عبد العزيز، إن حقل ظهر لإنتاج الغاز الطبيعي هو أكبر حقل في منطقة المتوسط وهو يحقق لنا الاكتفاء الذاتي من الغاز.

وأضاف عبدالعزيز، خلال اتصال هاتفي مع برنامج (صالة التحرير) الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى عبر قناة (صدى البلد) مساء اليوم السبت، أن قيمة استيراد الغاز من الخارج كانت تكلف مصر 2.5 مليار دولار قبل تحقيق الاكتفاء الذاتي بفضل حقل ظهر.

وأشار إلى أن حقل ظهر وغيره من الحقول التي مكنتنا من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي والعودة للتصدير ونحقق عائدات بالدولار، وذلك في إطار سياسة استراتيجية ينفذها قطاع البترول.

ونوه إلى وجود خطط كبيرة لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وتم توقيع اتفاقيات مع الشركات العالمية العاملة في مصر، مبينا أنه خلال الـ 8 سنوات الماضية تم توقيع 108 اتفاقيات بترولية باستثمارات حدها الأدنى 22 مليار دولار، ونعمل على تسريع وتيرة برامج الحفر والبحث والاستكشاف مع الشركات التي تم الاتفاق معها.

وأشار عبدالعزيز إلى مشروع استرجاع غازات الشعلة الذي تم افتتاحه اليوم بتكلفة 150 مليون دولار، مؤكدا أهميته على المستويين البيئي والاقتصادي، فيما تم تطوير مستودع التعاون للبترول وتم وضع أنظمة الرقمنة وطرق قياس المستودعات به بتكلفة 300 مليون جنيه، وتم افتتاح هذا المستودع أيضا اليوم.

وفيما يتعلق بالمشاركة المجتمعية، أكد أن قطاع البترول قام بتمويل تطوير شارع ترعة الإسماعيلية والكورنيش والممشى لرفع كفاءة تطوير الطرق، بتكلفة 140 مليون جنيه خدمة للأهالي.

وبخصوص توفير الطاقة محليا، قال إنه خلال الفترة الماضية تم اتخاذ إجراءات من أجل ترشيد استهلاك الطاقة وترشيد استخدام الكهرباء لتوفير كميات من الغاز الطبيعي من أجل أن تتجه للتصدير".