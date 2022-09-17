 جبهة تيجراي: مقتل 12 مدنيا بغارات إثيوبية على 3 مدن في الإقليم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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جبهة تيجراي: مقتل 12 مدنيا بغارات إثيوبية على 3 مدن في الإقليم

هديل هلال
نشر في: السبت 17 سبتمبر 2022 - 7:29 م | آخر تحديث: السبت 17 سبتمبر 2022 - 7:29 م


أعلنت جبهة تيجراي عن مقتل 12 مدنيًا بغارات إثيوبية على 3 مدن في الإقليم، وذلك حسبما أوردته فضائية «العربية»، في خبر عاجل لها، مساء السبت.

وتحشد إريتريا جنود الاحتياط لدعم الجيش الذي يساعد إثيوبيا المجاورة في قتالها ضد قوات المتمردين.

وتوقف قوات الأمن الناس في العديد من المناطق للتحقق مما إذا كانوا معفيين من التجنيد العسكري.

وقال شهود عيان إن مجموعات من الرجال كانوا يبكون وهم يودعون أقاربهم.

وقالت مصادر لبي بي سي إن الكثيرين في العاصمة أسمرة تلقوا إخطارا يوم الخميس، وانتقلوا إلى الحدود مع إقليم تيجراي الإثيوبي في غضون ساعات.

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