الجيش اللبناني: القبض على 5 مطلوبين في مداهمة مدعومة بالقوات الجوية

أعلن الجيش اللبناني القبض على 5 مطلوبين لتورطهم في أعمال عنف وسرقة وترويج مخدرات، كما ضبطت كمية من الأسلحة والمخدرات بطرابلس شمالي لبنان.

وأكد الجيش اللبناني في بيان له اليوم أن قوة من الجيش نفذت مداهمات في منطقة الزيتون أبو سمرا في طرابلس بدعم من القوات الجوية التي أمنت الاستطلاع القريب من الجو.

وأوضح الجيش أن العمليات أسفرت عن إلقاء القبض على 5 أشخاص مطلوبين بأعمال سرقة وترويج مخدرات وعملة مزورة وافتعال اشكالات في المنطقة، كما تم مصادرة أسلحة صيد وقنابل يدوية وكمية من المخدرات والعملات المزورة ، وأشار إلى أن المضبوطات تم تسليمها للقضاء المختص لمباشرة التحقيقات مع المتهمين.

وشهدت مدينة طرابلس قبل نحو أسبوع أعمال عنف إثر قيام ملثمين بإطلاق النار على متجر لبيع الهواتف المحمولة أسفر عن مقتل 4 أشخاص من بينهم أحد مطلقي النيران، مما أثار حفيظة الأهالي الذين خرجوا للتعبير عن غضبهم في الشوارع وحمل عدد منهم السلاح وأطلقوا النار عشوائيا في الشارع مما دفع الأجهزة الأمنية إلى تكثيف انتشارها وإعداد الكمائن والنقاط الأمنية لاحتواء الموقف.

ونفذ الجيش اللبناني مداهمات خلال الأيام الماضية نتج عنها ضبط أحد المتهمين في حادث المتجر.