انخفاض عدد أسرة المستشفيات الأمريكية لمرضى كورونا إلى 31 ألفا و39

أعلنت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، أن عدد أسرة المستشفيات التي يشغلها مرضى فيروس كورونا، انخفض إلى 31 ألفا و39 سريرا يوم 16 سبتمبر، مقارنة بـ 31 ألفا و737 في اليوم السابق له.

وانخفض معدل نقل المرضى إلى المستشفيات من 5ر4% إلى 4ر4%، وفقا لما ذكرته وكالة بلومبرج للأنباء اليوم السبت.

وسجلت ولاية نورث كارولينا أعلى نسبة إشغال لأسرّة بمرض كوفيد-19 بنسبة 8.8% تلتها ولاية ديلاوير بنسبة 7.1%.

كما سجلت ولاية كاليفورنيا أعلى عدد من الأسرة التي يشغلها مرضى مصابون بكوفيد-19 وهو 2795 سريرا، تلتها تكساس بـ 2472 سريرا.