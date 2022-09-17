أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم السبت، أنه لا توجد أي تعديلات على الرحلات الجوية المقررة والمبرمجة عبر مطار دمشق الدولي.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن المطار يعمل بشكل طبيعي في خدمة المسافرين ووفق حركة النقل الجوي المعتادة.

وأمس الجمعة، قال مصدر عسكري سوري إن عدوانا إسرائيليا استهدف مطار دمشق ومواقع بجنوب العاصمة برشقات صاروخية، ما أدى الى مقتل 5 عسكريين سوريين، فضلا عن بعض الخسائر المادية.

وأضاف: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها".

وهذه ليست المرة الأولى لعدوان إسرائيلي خلال الشهر الجاري، حيث استهدف الطيران الإسرائيلي قبل أسبوعين مطاري حلب ودمشق في سوريا، مخلفا خسائر مادية.