ارتفاع حصيلة ضحايا أمطار إيطاليا إلى 11 قتيلا



ارتفعت حصيلة الأمطار الغزيرة التي ضربت منطقة مارشي في وسط إيطاليا إلى 11 قتيلا ومفقودين اثنين.



وأورد بيان لمركز شرطة أنكونا أن "عمليات البحث تتواصل للعثور على المفقودين". وذكرت الصحافة المحلية أنهما طفل في الثامنة وامرأة في السادسة والخمسين.



وانهمرت أمطار غير مسبوقة تعادل كميتها منسوب ستة أشهر من المتساقطات، على منطقة مارشي متسببة بفيضانات وسيول من الطين.



وأغرقت المياه الأقبية وجرفت عددا كبيرا من السيارات. وتسبب سقوط اشجار وانهيارات بقطع العديد من الطرق المحلية، الأمر الذي عقّد عمليات الإسعاف.



واستمر الطقس السيء السبت في قسم كبير من إيطاليا مع رياح شديدة في الساحل الغربي خصوصا، حيث توسكانا وروما.



وتوقعت السلطات المحلية في مارشي هطول مزيد من الأمطار ودعت السكان إلى ملازمة منازلهم. وقال رئيس بلدية سيناجاليا ماسيمو أوليفيتي مخاطبا مواطنيه "غادروا الطبقة الأرضية من منزلكم والجأوا إلى الطبقات العليا".



في رافينا (شرق)، حطمت العاصفة صباح السبت مرساة السفينة السياحية النروجية "فايكينج سي" وعلى متنها 870 راكبًا و200 هم أفراد طاقمها. وتدخلت خمس قاطرات لتثبيت السفينة ثم إعادتها إلى الرصيف.