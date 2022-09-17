بدأت مظاهرة حاشدة ضد ارتفاع الأسعار، اليوم السبت، في العاصمة النمساوية فيينا.



وبحسب وكالة "سبوتنيك"، رفع المتظاهرون الذين ارتدى معظمهم سترات تحمل شعار الاتحاد النمساوي للنقابات، لافتات كتب عليها "أسعار أقل"، "زيادة المعاشات بنسبة 10%"، "لا نريد الملايين، نريد أن نأكل، تدفئة أنفسنا، نعيش!".



في وقت سابق، أعلن اتحاد النقابات النمساوي عن مظاهرة اليوم السبت، في جميع الولايات الفيدرالية، احتجاجًا على التضخم وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.



وقال مايكل لودفيج عمدة فيينا، على تويتر، إن الزيادة الحالية في التضخم تشكل تحديات كبيرة لجزء كبير من النمساويين.



بينما صرح الرئيس النمساوي ألكسندر فان دير بيلين، بأنه يشارك المحتجين مخاوفهم بسبب ارتفاع الأسعار.