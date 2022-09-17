أول ظهور للمرشد الإيراني خامنئي بعد أنباء تدهور حالته الصحية

ظهر المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم السبت، في حسينية في العاصمة الإيرانية طهران.

جاء ذلك بعد يوم من تقارير أمريكية تحدثت عن أنه يعاني من المرض وتدهور صحته أخيرا حيث يمكث بالفراش تحت ملاحظة الأطباء.

ونشرت وسائل إعلام إيرانية، صورا للمرشد علي خامنئي في حسينية في العاصمة الإيرانية طهران، مشيرةً إلى مناسبة "حلول الأربعين لاستشهاد الإمام الحسين.

ظهور المرشد الإيراني الأعلى علي #خامنئي في حسينية الإمام الخميني في #طهران بعد أنباء عن تدهور حالته الصحية pic.twitter.com/a0DqyuQGKa — روسيا العظمى (@Bolt54112783) September 17, 2022

وأُقيمت مراسم العزاء لجمع من الهيئات الطالبية من مختلف أنحاء البلاد في حسينية الإمام الخميني، بحضور قائد الثورة، الإمام الخامنئي.

وقال خامنئي في كلمة له: "مسيرة أربعينية الإمام الحسين معجزة إلاهية عظيمة وكانت الأكبر والأبهى على مر التاريخ هذا العام".

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، نقلت عن 4 مصادر مطلعة، قولهم إن "المرشد الإيراني ألغى جميع نشاطاته العلنية الأسبوع الماضي، بسبب مرضه الخطير، وهو يستريح الآن في الفراش تحت مراقبة فريق من الأطباء".

وأوضح أحد المصادر أن "خامنئي البالغ 83 عاما، خضع لعملية جراحية الأسبوع الماضي، بسبب انسداد في الأمعاء، بعدما عانى من آلام شديدة في المعدة وارتفاع بدرجة الحرارة".

وحسب المصادر: "يخضع علي خامنئي حاليا للمراقبة الطبية على مدار الساعة، حيث اعتبرت حالته الأسبوع الماضي حرجة"، لكنها تحسنت وهو يستريح حاليا في الفراش، لكن الأطباء ظلوا قلقين بشأن وضعه الصحي.

وخلال السنوات الماضية، انتشرت العديد من التكهنات في إيران في الأوساط السياسية والإعلامية، حول احتمال تولي مجتبى خامنئي منصب والده.