 الأمن اللبناني يحرر عراقيين اختطفا شرقي البلاد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الأمن اللبناني يحرر عراقيين اختطفا شرقي البلاد

بيروت - د ب أ
نشر في: السبت 17 سبتمبر 2022 - 3:31 م | آخر تحديث: السبت 17 سبتمبر 2022 - 3:31 م
حررت القوى الأمنية اللبنانية، مخطوفين يحملان الجنسية العراقية في وادي البقاع شرق البلاد.

وقالت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، في بيان صحفي اليوم السبت، إن معلومات توفرت لديها عن حصول عملية خطف شخصين من الجنسية العراقية في البقاع"، مشيرة إلى أن قطاعاتها المختصّة كثفت إجراءاتها لتحديد مكان تواجدهما وكشف المتورطين.

وأضافت أن دورياتها تمكّنت من تحريرهما وأوقفت أربعة سوريين اعترفوا بضلوعهم في عملية الخطف بالاشتراك مع آخرین.

وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، حسب البيان، "وأودعوا المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص، والعمل مستمرّ لتوقيف باقي المتورطين".

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