رئيسة وزراء بريطانيا تلتقي قادة العالم قبل جنازة الملكة

تستعد رئيسة وزراء بريطانيا ليز تراس، لعقد لقاءات مؤكدة مباشرة مع قادة العالم، أثناء زيارتهم لبلادها لحضور جنازة ملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية.

وستتحدث تراس مع نظيريها من نيوزيلندا وأستراليا، اليوم السبت، في لقاءات وصفها مكتبها بأنها دردشات، وليس اجتماعات ثنائية رسمية، طبقا لما ذكرته وكالة "بي.أيه.ميديا" اليوم السبت.

وأوضح داونينج ستريت "مقر الحكومة البريطانية"، أن اللقاءين سيكونان فرصة لتقديم التعازي، في وفاة الملكة، مع احتمال التباحث في أمور سياسية.

وستكون أول الاجتماعات، اليوم السبت، حيث ستلتقي تراس مع رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا اردرن ورئيس الوزراء الاسترالي، انتوني البانيز.

وسيُعقد اللقاءان في مقر الإقامة الريفي للحكومة في "تشيفينينج" وليس المقر في تشيكرز، الذي تردد أنه يخضع لعمليات صيانة روتينية، بعد خروج بوريس جونسون، سلف تراس منه.