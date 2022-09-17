تقلص الإيرادات الضريبية للصين في الأشهر الثمانية الأولى من 2022

تقلصت الإيرادات الضريبية في الصين، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، حيث كثفت البلاد من إجراءاتها المتعلقة بالتخفيضات الضريبية لتعزيز حيوية السوق.

وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية الصينية، والتي أوردتها وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" اليوم السبت، أن إجمالي الإيرادات الضريبية للصين بلغ حوالي 32ر11 تريليون يوان (حوالي 63ر1 تريليون دولار أمريكي) خلال الفترة من يناير إلى أغسطس الماضيين، بانخفاض 5ر12% على أساس سنوي.

وحققت الصين قرابة 83ر2 تريليون يوان من ضريبة القيمة المضافة خلال الفترة المذكورة، بانخفاض نسبته 6ر73% مقارنة بالعام السابق.

وأوضحت الوكالة أن الصين أطلقت حملة واسعة النطاق لاسترداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة هذا العام، بهدف تخفيف الأعباء المالية على دافعي الضرائب. وتجاوزت المبالغ المستردة الضريبية المتراكمة ومبالغ التخفيضات وتأجيل تحصيل الضرائب والرسوم في البلاد هذا العام، 3ر3 تريليون يوان، بحلول 31 أغسطس الماضي، وفقا للهيئة الوطنية للضرائب.

وباستثناء تأثير استرداد ائتمان ضريبة القيمة المضافة، نمت عائدات الضرائب في الصين بنسبة 1ر1% عن العام السابق.

وانخفضت ضريبة الشراء على السيارات بنسبة 5ر30% على أساس سنوي خلال الأشهر الثمانية الأولى هذا العام، حيث قررت الحكومة أواخر مايو الماضي خفض ضريبة شراء السيارات إلى النصف بالنسبة لبعض سيارات الركاب.

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