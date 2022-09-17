عامل يقتل خاله في الجيزة بسبب معاكسة فتيات

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من إلقاء القبض على عامل قتل خاله طعنا بسلاح أبيض "سكين"، إثر خلاف نشب بينهما، بسبب معاتبة المجني عليه المتهم على معاكسة الفتيات بمنطقة الحوامدية.

وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد مقتل شخص طعنا بسلاح أبيض "سكين" بمنطقة الحوامدية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين وجود جثة شخص يدعى "ح.م"، فى الأربعينات من العمر، مقاول، وأن نجل شقيقته وراء ارتكاب الواقعة، بسبب معاتبة المجني عليه المتهم على معاكسة الفتيات، وتمكنت القوات من ضبط المتهم واقتياده إلي ديوان القسم.

وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات