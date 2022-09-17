لميس الحديدي: أتوقع زيادة وتحركا أكبر لسعر صرف الدولار في الأيام المقبلة

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن مصر تتأثر في الوقت الراهن بزيادة الأسعار في الخارج، ورفع سعر الفائدة، وسعر صرف الدولار الذي يزداد بشكل يومي أمام الجنيه، مشيرة إلى أن الارتفاعات لم تكن ملحوظة ما قبل 15 أغسطس.



وأضافت خلال تقديمها لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON»، مساء السبت، أن سعر الصرف يشهد ارتفاعات يومية اعتبارًا من نصف أغسطس مرورًا بشهر سبتمبر، متابعة: «الارتفاعات واضحة، قاربنا من 20 جنيهًا، وشهدنا زيادة 27 قرشًا في وقت قصير جدًا».



وأشارت إلى أن الارتفاع يؤدي إلى مرونة أكبر في سعر الصرف، تواكبه زيادة في الأسعار، مضيفة: «خلال آخر 10 أيام ارتفع الدولار من 19.27 إلى 19.47 جنيه، أي بحوالي 20 قرشًا في 10 أيام، ونتوقع زيادة وتحركا أكبر في الأيام المقبلة».



واستطردت: «هذا ليس سعر الجنيه الحقيقي، أنفقنا أموالًا عدة في الفترة الماضية لدعم العملة، والمفروض نسيب العملة شوية لأننا صرفنا من الاحتياطي لدعم العملة، ولن نفعله مرة أخرى، لأنه هكذا قالت الدولة».