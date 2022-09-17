إصابة 3 أشخاص في انفجار قنبلة شمالي أفغانستان

ذكر مسؤول أمني، اليوم السبت، أن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا في انفجار قنبلة في ولاية "تخار" شمالي أفغانستان.

وقال المتحدث باسم شرطة الولاية عبد المبين صافي لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، إن الانفجار ناجم عن قنبلة يدوية داخل متجر للصرافة في مدينة "تالقان".

وذكر المسؤول، أن الرجل الذي كان يحمل القنبلة واثنين آخرين أصيبوا. ويتلقى الضحايا العلاج، تحت مراقبة الشرطة.

ويشار إلى أنه في أعقاب عودة طالبان إلى السلطة العام الماضي، لم يتم استخدام البنادق على نطاق واسع بمختلف أنحاء البلاد، التي تمزقها الحرب. لكن على الفور تقريبا، تشكلت مقاومة مسلحة ضد المتشددين في واديي "بانشير" و"انداراب".

ومع ذلك لم يتمكن أعضاء المقاومة المسلحة من السيطرة على أي مناطق.

وبدلا من ذلك، أصبحت التفجيرات المميتة، التي غالبا ما يعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المسؤولية عنها، متكررة.

ومعظم الأهداف هي أقليات دينية بالإضافة إلى مسؤولي طالبان.