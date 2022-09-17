توقف عرض «شبح الأوبرا» على مسرح برودواي بعد 35 عاما

تقرر وقف عرض مسرحية شبح الأوبرا على مسرح برودواي في مدينة نيويورك الأمريكية، بعد 35 عاما من عرضها هناك.

وأعلنت منافذ إعلامية مختلفة في وقت متأخر أمس الجمعة، أن عرض "شبح الأوبرا" - وهي مسرحية موسيقية لأندرو لويد ويبر عن الحب والهوس وشخص مقنّع بشكل غامض إلى جانب السقوط الأيقوني للثرية- سيتوقف في أوائل 2023.

وجرى افتتاح أطول مسرحية عرضا في برودواي بنيويورك يوم 26 يناير 1988، وبعد عامين جذبت المسرحية اهتماما هائلا لدى عرضها على مسرح ويست اند في لندن.

وقال ناطق باسم العرض لصحيفة "نيويورك تايمز" إن الستائر سوف تسدل الآن للمرة الأخيرة على مسرح ماجيستيك في برودواي في 18 فبراير.

وجرى إبلاغ ممثلي المسرحية والموسيقيين وباقي أفراد طاقم العرض بالقرار أمس الجمعة.

وقوبل طلب للمنتجين بالتعقيب على القرار بالرفض.