قرار واشنطن برفع حظر الأسلحة عن قبرص يثير مواقف متباينة



أثار قرار أمريكي برفع حظر الأسلحة عن قبرص حرب كلمات بين قادة قبرص وتركيا اليوم السبت.



ونفذت الولايات المتحدة الحظر في عام 1987 في محاولة لإجبار مختلف الأطراف التي تتنافس على السيطرة على قبرص على الجلوس إلى طاولة المفاوضات. لكن بيان وزارة الخارجية الأمريكية الصادر يوم الجمعة قال فقط إنه تم استيفاء الشروط لرفع الحظر.



وجزيرة قبرص مقسمة منذ سبعينيات القرن الماضي، في أعقاب انقلاب بقيادة يونانية أعقبه غزو عسكري بقيادة تركيا. وقد أدى هذا الوضع إلى الاعتراف بالجزء الجنوبي من الجزيرة على أنه قبرص وهو عضو في الاتحاد الأوروبي، في حين أن الجزء الشمالي لا تعترف به سوى تركيا.



وفشلت محاولات متعددة على مر السنين لتوحيد الجزيرة.



وقال الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس في تغريدة على تويتر يوم السبت إن القرار الأمريكي "قرار تاريخي يعكس العلاقة الاستراتيجية المزدهرة بين البلدين". وعلى نحو مماثل، نشر وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس تغريدة على تويتر عبر خلالها عن "ارتياحه العميق".



لكن هذا الشعور لم يكن لدى تركيا، التي أصدرت بيانا يدين القرار الأمريكي باعتباره قرارا من شأنه أن يخل بتوازن الجهود الرامية إلى توحيد الجزيرة من خلال تفضيل جانب واحد.



وقالت تركيا إنها "بصفتها دولة ضامنة، وتمشيا مع مسؤولياتها القانونية والتاريخية، ستواصل اتخاذ الخطوات اللازمة لوجود القبارصة الأتراك وأمنهم".



في السنوات الأخيرة، ضغطت قبرص الشمالية وتركيا من أجل حل الدولتين، في حين ضغط مفاوضو الأمم المتحدة من أجل نظام اتحادي لدولتين.