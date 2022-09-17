 وزيرة الداخلية الألمانية تطالب باستبعاد روسيا وبيلاروسيا من بطولة أوروبا 2024 - بوابة الشروق
السبت 17 سبتمبر 2022 11:49 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

إلى أي مدى راض عن تعاقد الأهلي مع السويسري مارسيل كولر؟
النتـائـج تصويت

وزيرة الداخلية الألمانية تطالب باستبعاد روسيا وبيلاروسيا من بطولة أوروبا 2024

وكالات
نشر في: السبت 17 سبتمبر 2022 - 11:43 ص | آخر تحديث: السبت 17 سبتمبر 2022 - 11:43 ص

بعثت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، رسالة إلى رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر شيفرين، تطالب فيها باستبعاد منتخبي روسيا وبيلاروسيا من بطولة أوروبا 2024.

وقالت الوزيرة في الرسالة: "يجب استبعاد روسيا، التي تنتهك القانون الدولي، وبيلاروس الحليف الرئيسي للقيادة الروسية، من جميع بطولات كرة القدم الدولية"، وفق شبكة "روسيا اليوم".

وأضافت: "يجب أن تؤكد كرة القدم دورها المسؤول وتبدي موقفا موحدا ضد انتهاكات حقوق الإنسان. ويجب حرمان جميع المذنبين من أي فرصة لممارسة الرياضة أو التأثير أو تمثيل أنفسهم بأي طريقة أخرى".

وفي وقت سابق، أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) والاتحاد الأوروبي لكرة القدم بيانا مشتركا، تم بموجبه إيقاف الفرق والأندية الروسية من المشاركة في جميع المسابقات الدولية، إلى أجل غير مسمى.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك