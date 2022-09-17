وزير النقل: حجم المرور في القاهرة الكبرى يصل إلى 27 مليون رحلة

قال الفريق كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن عدد سكان القاهرة الكبرى 25 مليون مواطن، إضافة إلى استقبال ما بين 4 إلى 5 ملايين مواطن وافدين من أنحاء الجمهورية، منوهًا إلى أن حجم المرور يصل إلى 27 مليون رحلة، لو استخدم هذا العدد سياراتهم الخاصة.



وأضاف الوزير، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن «حجم المرور بهذا الشكل لا يمكن أن يطاق أو يسمح به»، مشيرًا إلى أن «الشوارع تتحول حينها إلى مخازن عربيات وتزداد بها نسبة التلوث والحوادث».



وتابع: «الأمر يخلي الناس متنرفزة وأعصابها مشدودة وتروح شغلها وهي مش قادرة تشتغل، كان لازم ندور على وسائل تخفف الكثافة المرورية تقلل الانبعاثات الكربونية والمضرة بالبيئة، وكذلك الحوادث على الطرق وزمن الرحلات».



ونوه وزير النقل إلى أن تأثير زيادة زمن الرحلات في السيارات الملاكي على الوقود، يؤدي إلى زيادة في الاستهلاك بقيمة 7 مليارات سنويا على الوقود عن الوضع الطبيعي، فضلًا عن زيادة الكربون الصادر في الجو.



واستطرد: «من سبقونا صمموا الخط الأول والثاني وبدأوا الخط الثالث في مترو الأنفاق، ووضعنا خطة لاستكمال الخطوط الثالث والرابع والسادس، وعوضنا الخامس بالأتوبيس الترددي على الدائري، إضافة إلى المونوريل والقطار الكهربائي».