حضور جماهيري كبير في حفل تامر عاشور بالإسكندرية

أحيا النجم تامر عاشور حفلا غنائيا ضخما في الإسكندرية بإحدى الفنادق الكبرى المطلة على البحر وسط حضور عدد كبير من الجمهور.



ويعد هذا الحفل هو الثاني لتامر عاشور في نفس المكان مع مصمم المسارح أحمد حمامصي الذي أبهر الحضور بتصميم خطف الأنظار؛ لذا حرص عاشور على توجيه الشكر له في نهاية الحفل.



وقدم عاشور خلال الحفل مجموعة من أغانيه التي لاقت تفاعلا كبيرا من الجمهور مثل "تيجي نتراهن، كل يوم، بيت كبير، كلموها عني، قولوله سماح، كان موضوع"، وغيرها من الأغاني حيث استمر في الغناء ما يقرب من ساعة ونصف.



وطرح النجم تامر عاشور أحدث أعماله الغنائية والتي جاءت بعنوان "هي الناس" وحقق من خلالها نجاحا كبيرا، ونسبة مشاهدات مرتفعة علي موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب ومختلف منصات الأغاني.



وأغنية "هي الناس" من كلمات أحمد المالكي وألحان محمد خلف، وتوزيع موسيقي أنور عمرو.