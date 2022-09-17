إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالصالحية الجديدة

أصيب 3 أشخاص بكدمات وجروح في أنحاء متفرقة بالجسد، مساء اليوم الجمعة؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين، إحداهما سيارة ميكروباص والأخرى ربع نقل، وذلك أمام السوق الدولي في مدينة الصالحية الجديدة بالشرقية.



وتلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارتين أمام السوق الدولي بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل أمام السوق الدولي، في نطاق ودائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة في أنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل المصابين جميعًا إلى مستشفى الصالحية الجديدة المركزي لتلقي الإسعافات الطبية والعلاج اللازم.



وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات، وتم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.