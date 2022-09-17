استمرار البحث عن 3 أشخاص مفقودين بعد عواصف ضربت إيطاليا

استمرت، اليوم السبت، عملية البحث عن ثلاثة أشخاص، مازالوا في عداد المفقودين، بعد كارثة العاصفة والفيضانات التي ضربت منطقة "ماركي" الإيطالية هذا الأسبوع.

ويبحث عمال خدمات الطوارئ، من بينهم 400 رجل إطفاء، عن رجل وامرأة وطفل (8 سنوات)، كانت العاصفة قد انتزعته من ذراعي والدته، أمس الأول الخميس، بينما كان الثلاثة يخرجون من سيارتهم.

وقالت المرأة لصحيفة "لا ريبابليكا" "كانت هناك قوة خارقة"، مشيرة إلى أن ابنها كانت يمسك بجذع شجرة وأضافت "كان يحاول البقاء واقفا على قدميه. بعد ذلك ببضع ثوان، اختفى في الظلام".

وأعلنت مدينة "أنكونا" عاصمة إقليم "ماركي" أمس الجمعة أن عشرة أشخاص توفوا، وكان هناك حديث في وقت سابق عن وفاة تسعة أشخاص.

جدير بالذكر أن سلطات الحماية المدنية الإيطالية أصدرت تحذيرا أمس الأول الخميس للسكان بضرورة البقاء في مناطق مرتفعة خلال الفيضانات المفاجئة التي ضربت الإقليم.

وعكف عمال الإغاثة، بما في ذلك 180 من رجال الإطفاء ومساعدي قوات الدفاع المدني، على نقل المتضررين إلى أماكن آمنة في تلك المناطق المنكوبة.

كما حثت السلطات سكان المناطق على طول نهر ميسا الواقع في إقليم ماركي، على مغادرة منازلهم أو اللجوء إلى الطوابق المرتفعة.

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