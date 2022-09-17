الصين تؤكد حضور نائب الرئيس وانج كيشان جنازة الملكة إليزابيث

أكدت الصين، اليوم السبت، أن نائب الرئيس وانج كيشان سيحضر الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث كمبعوث خاص للرئيس شي جين بينج.

وأوضحت صحيفة ثاوث تشينا مورينينج بوست الصينية إن وانج سيكون أبرز مسؤول صيني يزور بريطانيا منذ بدء جائحة كوفيد -19 وتأتي زيارته في وقت تتوتر فيه العلاقات بين الجانبين بسبب سلسلة من القضايا، ومن بينها إقليم شينجيانج حيث اتهم البرلمان البريطاني الصين بإرتكاب "إبادة جماعية".

وأشارت الصحيفة على موقعها الإلكتروني إلى أنه تم منع أمس الجمعة، وفد صيني من حضور حفل وداع الملكة إليزابيث في قاعة وستمنستر.

وذكرت الصحيفة أنه وفقا لتقارير إنجليزية، رفض رئيس مجلس العموم البريطاني ليندساي هويل، طلب الحضور بسبب العقوبات الصينية ضد خمسة نواب واثنين من زملائهم الذين اتهموا بكين بانتهاك حقوق الإنسان ضد الأويغور في شينجيانج.

ونفت بكين اتهامات الإبادة الجماعية والسخرة وقالت إن البريطانيين المعاقبين "نشروا بشكل خبيث الأكاذيب والمعلومات المضللة" حول الصين.

يذكر أن إقليم شينجيانج الواقع في شمال غرب الصين شهد لفترة طويلة هجمات دامية استهدفت مدنيين خصوصا ونسبت إلى انفصاليين أوالأويغور وتخضع المنطقة حاليا لمراقبة صارمة.

وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد وجهت دعوة رسمية للرئيس الصيني شي جين بينج لحضور جنازة الملكة بعد غد الإثنين فيما احتج نواب بريطانيون، على دعوة الزعيم الصيني، ودعوا وزارة الخارجية إلى سحبها.

وفي رسالة، قال النواب إنه من غير المناسب على الإطلاق أن يتم تمثيل الحكومة الصينية في الجنازة، بالنظر إلى سجلها في مجال حقوق الإنسان.

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