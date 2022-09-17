افتتاح برنامج الحوكمة والتحول الرقمي في كلية هيرتي الألمانية

افتتحت شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، الذراع التدريبي لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، البرنامج التدريبي المنعقد حول "الحوكمة والتحول الرقمي"، بمقر كلية هيرتي للحوكمة بمدينة برلين بألمانيا، والذي ينفذه المعهد بالتعاون مع الكلية، وفقا لبيان الوزارة اليوم.

وحضر الافتتاح خالد جلال سفير مصر ببرلين، نبيل فؤاد مدير عام إدارة تطوير الاعمال بالمعهد، أماني الديب مدير إدارة التعاون الدولي بالمعهد، ومن جانب كلية هيرتي للحوكمة حضر كل من رالف التر- عضو لجنة خبراء الإدارة التابعة للأمم المتحدة، ثوريد هوستيد عميد قسم الدراسات العليا، وسوزان جوسلنج مدير الاتفاقيات الدولية، وبابلو كادينا منسق بقسم البرامج التنفيذية.

وقالت شريفة شريف إن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار اتفاق التعاون الذي تم توقيعه مع كلية هيرتي للحوكمة خلال النصف الأول من عام 2022 واستمراراً للنهج الذي اتبعه المعهد القومي للحوكمة في تنفيذ البرامج التدريبية الدولية المميزة والتي تأتي بالتعاون مع أعرق الجامعات والمعاهد الدولية والاعتماد على أحدث منهجيات التدريب والتعليم، مشيرة إلى مشاركة عدد 27 متدربا من 14 جهة من الجهاز الإداري للدولة في البرنامج التدريبي.

ومن جانبه، أوضح نبيل فؤاد، مدير عام إدارة تطوير الأعمال بالمعهد، أن تنفيذ البرنامج يستمر على مدار 8 أيام تدريبية ويتناول البرنامج موضوعات الحوكمة، والحكم الرشيد والتحول الرقمي ومكافحة الفساد والتواصل السياسي، فضلًا عن رؤى للمهنيين المصريين في القطاع العام بالإضافة إلى فرص للتبادل والمناقشة حول التحديات الرئيسية للمؤسسات العامة.

يشار إلى أن أجندة البرنامج التدريبي تتضمن القيام ببعض الزيارات لبعض الجهات في برلين مثل البرلمان ووزاره الاقتصاد والمناخ، بالإضافة إلى استضافة بعض الشخصيات المؤثرة في مجال مكافحة الفساد والحوكمة بألمانيا، فضلًا عن إلقاء الضوء على التجربة الألمانية في الانتقال إلى العاصمة الجديدة، إلى جانب دراسة ومناقشة موضوعات متعددة منها التحديات التي تواجه السياسة العامة ومؤسسات الدولة فيما يتعلق بتطوير الأداء ومكافحة الفساد والتحول الرقمي، دراسة آليات التعامل مع حالة عدم اليقين والغموض في أوقات الأزمات، دور الابتكار في الإصلاح الإداري، علاوة على موضوع التحول الرقمي في القطاع العام: الفرص والتحديات.